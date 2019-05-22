《傳聞》太興擬下周招股，集資額高達１０億元

《傳聞》太興集團剛通過上市聆訊，市場消息指，太興計劃將於下周四（３０日）至６月４

日公開招股，預計６月１３日掛牌，集資高達１０億元，保薦人為交銀國際。

太興旗下品牌「太興」、「茶木」外，另有「靠得住」、「築地」等共７個品牌，據最新的

數據顯示，集團的分店數目為１９１家餐廳。招股資料提及，太興有意在未來３年分別在香港、

內地、台灣開設約１０５家分店。



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