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即市新聞

22/05/2019 09:01

《傳聞》信義能源（０３８６８）以近下限１﹒９４元定價

　　《傳聞》市場消息指，首隻太陽能公用股信義能源（０３８６８）定價為１﹒９４元，接近
招股範圍１﹒８９至２﹒３５元的下限，集資額約３６﹒５億元。
　　消息指，信義能源公開發售部分獲足額認購，國際配售則獲對沖基金、中資基金及高資產投
資者認購，計劃本月２８日掛牌。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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