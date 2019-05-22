《傳聞》信義能源（０３８６８）以近下限１﹒９４元定價

《傳聞》市場消息指，首隻太陽能公用股信義能源（０３８６８）定價為１﹒９４元，接近

招股範圍１﹒８９至２﹒３５元的下限，集資額約３６﹒５億元。

消息指，信義能源公開發售部分獲足額認購，國際配售則獲對沖基金、中資基金及高資產投

資者認購，計劃本月２８日掛牌。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

