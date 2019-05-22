《傳聞》恒隆地產（００１０１）以約１４億元，沽長沙灣工廈全幢

《傳聞》市場消息指，恆隆地產（００１０１）以約１４億元，沽出長沙灣荔枝角道８２２

號工廈全幢，買家為羅氏地產，估計活化物業機會較高，與旗下項目產生協同效應。

該廈鄰近港鐵站，與長沙灣四小龍住宅區屬一橋之隔，故發展潛力甚高。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

