《傳聞》市場消息指，恆隆地產（００１０１）以約１４億元，沽出長沙灣荔枝角道８２２
號工廈全幢，買家為羅氏地產，估計活化物業機會較高，與旗下項目產生協同效應。
該廈鄰近港鐵站，與長沙灣四小龍住宅區屬一橋之隔，故發展潛力甚高。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
22/05/2019 09:01
《傳聞》恒隆地產（００１０１）以約１４億元，沽長沙灣工廈全幢
《傳聞》市場消息指，恆隆地產（００１０１）以約１４億元，沽出長沙灣荔枝角道８２２
號工廈全幢，買家為羅氏地產，估計活化物業機會較高，與旗下項目產生協同效應。
該廈鄰近港鐵站，與長沙灣四小龍住宅區屬一橋之隔，故發展潛力甚高。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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