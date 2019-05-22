《魚缸博客》小米（１８１０）首季收入漲三成，手機股中最佳選擇

《魚缸博客》花旗國搞完中興（００７６３）呢期又搞華為，興風作浪底下手機設備股都大

升大跌，嚇到個「孖屐」無肉好食，但有一隻手機股好似無驚無險，就係小米（０１８１０）啦

！

小米逃過一劫嘅原因，就係因為佢個「他屐」並唔係花旗國，而係東南亞市場，如果你去印

度、尼泊爾嘅手機街，必定見到大大個橙色小米標誌，隔離就一定係綠色底嘅ＯＰＰＯ手機。所

以話，行低端「孖屐」可能重有出路，真係抵佢有前途！

早幾日小米派首季成績，收入達４３７﹒５６億人仔，按年升近三成。手機收入都係升一成

六，不過不失啦，但ＩｏＴ與生活消費產品分部收入就急升近五成七至１２０億人仔，其實係講

緊啲大型家電，包括電視機啊、電飯褒啊、智能冷氣機等等等。

你會問，小米家電有咩咁出色啊？咁你就有所不知啦，小米電器都ｓｅｌｌ智能概念，連個

電飯煲都可以用手機控制，重點係咩啊？平囉！係淘寶見到小米４０吋電視都係賣千幾蚊人仔，

連埋運費都唔使兩千銀，正所謂性價比超高，情願行薄利多銷都唔走貴價路線，雖則可能質量未

必最好，但電器嘅野過幾年就換，所以都對得住個荷包啦！

互聯網業務首季收入按年升近三成二至４３億人仔，過去小米一路都想話追轉型做科網股，

因為做手機單價平而毛利唔算高，但做個ＡＰＰ或做個網可以拉高市值。雖然廣告同遊戲收入增

長可以做得更好，但博客認為現時股價都係被略為低估。

睇返圖表，其實小米現價同歷史低位只有唔夠一蚊差距，以佢嘅季績去睇，股價應該有更多

上望空間，目前１４日ＲＳＩ係３７左右，屬嚴重超賣，而平均線都癡埋一齊，反映股份近期方

向未明，但可以肯定就係已經見底，如果等貿易戰及手機股陰霾過去，有機會出現大幅反彈，現

價吸納貨底有機會炒高一轉，首關可睇４月阻力位１２銀左右，如跌穿１０銀就要離場啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

