《傳聞》小米（０１８１０）推新產品；內地空調熱不起來

《傳聞》全球掀起了無線藍牙耳機熱潮，據悉包括小米等手機品牌企業計劃推出自家無線藍

牙耳機，爭奪市場佔有率。小米（０１８１０）昨日（２２日）重上１０元，以１０﹒１元收市

，上升逾２％，宜在１０元以下收集。

市場消息稱，內地空調熱不起來，受到雨濕天氣影響，加上整體庫存較多，廠家面臨降價促

銷。海信家電（００９２１）（深：０００９２１）股價失守１０元，昨日以９﹒８８元收市，

技術性走勢已告轉弱。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

