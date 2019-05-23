《傳聞》市場消息稱，內地多個城市，包括北京、上海、廣州與深圳等，今年７月實施國六
排放新標準，令國五排放標準乘用車存貨更難出售，未來一至兩個月車市銷售跌勢難改。吉利
（００１７５）昨日（２２日）以１２﹒７２元收市，微升０﹒１２元，短期股價有反彈難上升
。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
23/05/2019 09:01
《傳聞》排放新標準影響車市
《傳聞》市場消息稱，內地多個城市，包括北京、上海、廣州與深圳等，今年７月實施國六
排放新標準，令國五排放標準乘用車存貨更難出售，未來一至兩個月車市銷售跌勢難改。吉利
（００１７５）昨日（２２日）以１２﹒７２元收市，微升０﹒１２元，短期股價有反彈難上升
。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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