《傳聞》排放新標準影響車市

《傳聞》市場消息稱，內地多個城市，包括北京、上海、廣州與深圳等，今年７月實施國六

排放新標準，令國五排放標準乘用車存貨更難出售，未來一至兩個月車市銷售跌勢難改。吉利

（００１７５）昨日（２２日）以１２﹒７２元收市，微升０﹒１２元，短期股價有反彈難上升

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

