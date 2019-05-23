《魚缸博客》香江樓價仍可睇好，長實可候至補回年頭上升裂口低吸

《魚缸博客》雖然噚日魚缸迴光返照蜈蚣彈一彈，但今日依然都要再剎車。博客近期都講咗

好多避險嘅選擇，不過就未必適合一眾進取嘅缸友，所以今日就同缸友講下本地地產佬，當中長

實（０１１１３）由４月高位近７１蚊開始不斷剎車，到今日大?５８蚊水平，已經回調超過一

成八，回咗咁多仲唔係時候低吸？

睇番最近大行嘅評價，交銀國際覺得香江樓價跣低已經告一段落，令到上年第四季樓價跣低

嘅不利因素，已經大致消除甚至逆轉，今年２月仲開始回升。除非香江經濟基本面嚴重惡化，否

則樓價已經完成調整，將會重拾升軌。

相信住喺香江嘅缸友都深深明白，香江樓市易升難跌嘅道理。交銀國際個報告都預計，

２０１９年中原城市領先指數（ＣＣＬ）將達到２００，升破上年１８８﹒６４點嘅歷史高位，

而２０２０年將超過２１０。

大和今個月中都話，香江磚頭佬雖然因為「中美講數」出現調整，但佢哋今年頭四個月都有

唔錯嘅表現，相信租金收入仍然能夠緩衝中美貿易戰嘅影響，而且調整屬於自然、健康，係一個

好時機吸納。

至於點解要買長實？因為技術面上，長實由４月高位約７１蚊跌到現價，接近無咗超過一成

八。其他技術指標方面，長實今日穿咗２５０天線（５９﹒４４６銀）兼穿埋近半個月嘅橫行區

，缸友可以博佢補回今年初嘅上升裂口後趁低吸納。策略上，缸友可候低至上升裂口底部，即係

大概５７﹒４２銀吸納，「他屐」可以上望５０天線近６４﹒３銀水平，畢竟今年下半年樓市繼

續向上嘅機會極高！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

