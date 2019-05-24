《傳聞》內地消費升級，除了豬肉之外，雞牛肉類需求增長更快。據聞萬洲國際
（００２８８）旗下的雙匯集團計劃拓展雞牛肉類。萬洲國際昨日（２３日）力守７﹒３元收市
，微跌５仙，在７元邊緣的承接力似乎不俗。
面對美國貿易與科技威嚇，但中國Ａ股市場開放步伐不變。據悉Ａ股進一步引入長線資金入
市，保險資金投資股市比重有望進一步調高，安碩Ａ５０中國（０２８２３）在１３元至
１３﹒３元有一定值博率。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
24/05/2019 09:01
《傳聞》萬洲旗下雙匯集團拓展雞牛肉類；長線資金進一步吸納Ａ股
《傳聞》內地消費升級，除了豬肉之外，雞牛肉類需求增長更快。據聞萬洲國際
（００２８８）旗下的雙匯集團計劃拓展雞牛肉類。萬洲國際昨日（２３日）力守７﹒３元收市
，微跌５仙，在７元邊緣的承接力似乎不俗。
面對美國貿易與科技威嚇，但中國Ａ股市場開放步伐不變。據悉Ａ股進一步引入長線資金入
市，保險資金投資股市比重有望進一步調高，安碩Ａ５０中國（０２８２３）在１３元至
１３﹒３元有一定值博率。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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