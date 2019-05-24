《傳聞》浦江國際２﹒６８元定價，略高於招股價下限

《傳聞》市場消息指，內地特大橋纜索供應商浦江國際（０２０６０）以２﹒６８元定價，

略高於招股價下限，原招股價範圍為２﹒５６元至３﹒５５元。

浦江國際預計於下周二（２８日）掛牌。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

