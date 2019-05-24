  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/05/2019 11:58

《魚缸博客》日本賭牌爭奪開始，Ｄｙｎａｍ（６８８９）以小博大

　　《魚缸博客》東瀛國計劃開放賭權，銀娛（０００２７）大公子呂耀東近日話已經有想法係
大阪開始企劃，今日（２４日）就係遞表限期最後一日。但馬交搞賭牌都要合資先可以入場，呂
生想去入哋個場開賭，單拖有無可能啊？
　　所以去年時大家都估緊，會唔會同一啲東瀛國陀地合作呢？Ｄｙｎａｍ（０６６８９）係當
地彈珠機大哥之一，自然被睇高一線。雖然暫時無咩消息出台，但大家都望實東瀛呢舊肥豬肉，
因為孖住日資合作成功率點睇都大機會啲啦！
　　東瀛彈珠機（即台灣稱之為「柏青哥」）收益一直都有穩定增長，甚至技術都向外輸出，剛
剛馬交先批准Ｄｙｎａｍ嘅彈珠機係展覽擺攤，未來預計馬交都可以有相關嘅彈珠機可以玩到。
博客認為，可能係馬交同東瀛示好嘅一個手段，但馬交六大賭股，邊個同Ｄｙｎａｍ合作爭睹牌
，仍然未知之數。
　　睇返Ｄｙｎａｍ噚日出嘅業績，全年純利達８﹒９１億港紙，按年升１１％；但睇返全年
ＥＢＩＴＤＡ先增長０﹒９％至２２﹒０２億港紙，睇怕公司都要開發多啲業務先可以維持增長
啦！
　　從技術走勢去講，公司係公布業績前已經炒高一轉，業績後就湧現獲利盤。但業績基本睇，
向下穿１０蚊關機會不大，近兩個月都係１０蚊左右就見反彈，入手呢隻股主要係考慮佢申請賭
牌嘅進度，預料嚟緊每一次Ｄｙｎａｍ嘅賭牌消息公布，都會成為股價上升動力，現價可考慮分
注吸納，面對嘅風險就係除非佢自己唔申請賭牌啦！缸友可以儲定小小貨底靜觀其變。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道24/05/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：聯想受貿戰影響有限
生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】呎價七千 專家教你「去多轉日本做業主」
國際動態24/05/2019
星菲零售商 拒華為機換其他手機
FOCUS23/05/2019
【FOCUS】大鱷唱空食花生 惟勿掉以輕心走資潮
生財有道23/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍料鐵塔1.6元有支持
生財有道23/05/2019
按證退休ABC餐 月入近10萬？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金