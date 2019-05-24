《魚缸博客》日本賭牌爭奪開始，Ｄｙｎａｍ（６８８９）以小博大

《魚缸博客》東瀛國計劃開放賭權，銀娛（０００２７）大公子呂耀東近日話已經有想法係

大阪開始企劃，今日（２４日）就係遞表限期最後一日。但馬交搞賭牌都要合資先可以入場，呂

生想去入哋個場開賭，單拖有無可能啊？

所以去年時大家都估緊，會唔會同一啲東瀛國陀地合作呢？Ｄｙｎａｍ（０６６８９）係當

地彈珠機大哥之一，自然被睇高一線。雖然暫時無咩消息出台，但大家都望實東瀛呢舊肥豬肉，

因為孖住日資合作成功率點睇都大機會啲啦！

東瀛彈珠機（即台灣稱之為「柏青哥」）收益一直都有穩定增長，甚至技術都向外輸出，剛

剛馬交先批准Ｄｙｎａｍ嘅彈珠機係展覽擺攤，未來預計馬交都可以有相關嘅彈珠機可以玩到。

博客認為，可能係馬交同東瀛示好嘅一個手段，但馬交六大賭股，邊個同Ｄｙｎａｍ合作爭睹牌

，仍然未知之數。

睇返Ｄｙｎａｍ噚日出嘅業績，全年純利達８﹒９１億港紙，按年升１１％；但睇返全年

ＥＢＩＴＤＡ先增長０﹒９％至２２﹒０２億港紙，睇怕公司都要開發多啲業務先可以維持增長

啦！

從技術走勢去講，公司係公布業績前已經炒高一轉，業績後就湧現獲利盤。但業績基本睇，

向下穿１０蚊關機會不大，近兩個月都係１０蚊左右就見反彈，入手呢隻股主要係考慮佢申請賭

牌嘅進度，預料嚟緊每一次Ｄｙｎａｍ嘅賭牌消息公布，都會成為股價上升動力，現價可考慮分

注吸納，面對嘅風險就係除非佢自己唔申請賭牌啦！缸友可以儲定小小貨底靜觀其變。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

