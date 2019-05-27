《傳聞》國際石油價格呈現新一輪跌浪，據悉油價回落正推動煉油行業毛利回升，上周五
（２４日）中石化（００３８６）（滬：６０００２８）上股價不跌反升，反映有聰明錢入市吸
納，中石化上周五以５﹒６２元收市，微升１仙，短期向６元進發。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
27/05/2019 09:01
《傳聞》煉油毛利回升
《傳聞》國際石油價格呈現新一輪跌浪，據悉油價回落正推動煉油行業毛利回升，上周五
（２４日）中石化（００３８６）（滬：６０００２８）上股價不跌反升，反映有聰明錢入市吸
納，中石化上周五以５﹒６２元收市，微升１仙，短期向６元進發。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態27/05/2019
特訪日4天 稱兩國貿談進展巨大
|生財有道24/05/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】日清食品短線望試上市高位，中長投資亦有業績支持
|生財有道24/05/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：聯想受貿戰影響有限
|生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】騙案頻生 如何智破日本買樓陷阱？
|生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】經濟回勇 投資東京大阪樓賺「價、匯、租」
|生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】呎價七千 專家教你「去多轉日本做業主」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰