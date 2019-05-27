《傳聞》煉油毛利回升

《傳聞》國際石油價格呈現新一輪跌浪，據悉油價回落正推動煉油行業毛利回升，上周五

（２４日）中石化（００３８６）（滬：６０００２８）上股價不跌反升，反映有聰明錢入市吸

納，中石化上周五以５﹒６２元收市，微升１仙，短期向６元進發。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

