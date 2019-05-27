《傳聞》水務股再受追捧

《傳聞》粵海投資（００２７０）股價上周五（２４日）重上１５元水平，以１５﹒０８元

收市，上升近４％。據悉近月具防守性的水務股再受追捧，加上粵海投資持續投得公私營水務項

目，保持業務增長，吸納大戶落行。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

