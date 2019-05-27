《傳聞》內地民用管道天然氣價格下調利消費，財險續受累非洲豬瘟

《傳聞》市場消息稱，隨著成本下降，內地多個城市民用管道天然氣價格下調，有助增加天

然氣消費，燃氣股續可留意，華潤燃氣（０１１９３）料將向４０元進發。

另外，中國財險（０２３２８）股價上周五（２４日）險守８﹒１元，在內險股之中，表

現較為疲弱。據悉中國財險的財產險業務，持續受到非洲豬瘟所影響，成為股價走弱主要因由之

一，短期弱勢難改。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

