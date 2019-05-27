《傳聞》保險業大灣區設客服中心可望成事，選址包括前海橫琴南沙

《傳聞》早前出台的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》鼓勵區內金融互聯互通，本港保險業界

希望在內地設立客戶服務中心有機會成事。

市場消息指，內地當局擬採用先行先試方式，曾就服務中心的設立地點，提出前海、橫琴或

南沙的選址建議，惟未有透露是否只可在這３個地區之中選出１個，抑或３個地區也可設立客戶

服務中心。由於仍在研究，未悉最終會否落實有關構思。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

