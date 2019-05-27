  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/05/2019 11:58

《魚缸博客》跌市無嘢炒，恒騰網絡（１３６）又係時候撈底啦！

　　《魚缸博客》呢期「孖屐」係咁跌，貿易戰下市況唔明朗，基金大戶趕住密密出貨。博客認
為，大跌市梗係「炒股不炒市」，搵下啲細隻嘢落鑊，入場費低又可以賺餐茶，幾好啊！
　　博客搵細價股原則就係，第一要抵買，第二就係唔好炒啲係風眼嘅細價股，呢期證監日日打
大老虎，自「粉塵」爆完之後，博客一路都搵啲有資金流入、同時係遠離Ｗｅｂｂ哥謎網嘅股，
恆騰網絡（００１３６）永遠都係博客嘅Ｗａｔｃｈ　Ｌｉｓｔ。
　　又恆又騰，兩個隻龍頭ＱＱ（００７００）同恆大（０３３３３）坐鎮，基本上無咩好擔心
，餘下就係呢隻嘢究竟咩位先叫抵。博客記得，ＱＱ同恆大係１５年買殼，１６年嘅時候好多財
演又話入得過又剩，係財演吹噓下股份一度炒高到７毫７子就直線下滑，博客唔少朋友都瀨曬嘢
，坐艇坐到而家。炒細價股最緊要嚴格遵守止賺止蝕，通常都係止蝕１０巴仙，止賺就睇成交量
同升幅走勢而定。
　　點解話恆騰呢一刻抵買？因為佢舊年業績算出色，營業額升九成，純利多咗近三成，算係近
幾年表現最好，但業績公布後唔少炒家趁消息出貨，所以股價都跌左接近一半，去到前一個成交
日（２３日）低見０﹒１７５銀後反彈，呢個同樣係５２周低位。
　　邏輯推敲，業績造好大升，但係股價就被人推低，其實都係裝緊彈弓，重點係呢幾個月都
ＫＥＥＰ住幾百萬成交額，絕對唔會係死股，有機會有其他大戶向下炒，博客估計都接近到底，
ＭＡＣＤ預備開始轉勢，ＲＳＩ仍然係２８超賣階段，呢條彈弓真係裝得夠盡啊！
　　如果有多餘錢，可以考慮下現價追入，預計有機會升兩成，返到０﹒２１銀左右可以食一半
，餘下一半睇佢飛得幾高；若果股價再跌穿０﹒１７銀的話可以試下溝，穿０﹒１６銀必走。由
於佢唔係咩消息爆升股，有機會係慢升狀態，可以日日望下留意下咁，可以博吓賺吓飲茶錢！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態27/05/2019
特訪日4天 稱兩國貿談進展巨大
生財有道24/05/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】日清食品短線望試上市高位，中長投資亦有業績支持
生財有道24/05/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：聯想受貿戰影響有限
生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】騙案頻生 如何智破日本買樓陷阱？
生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】經濟回勇 投資東京大阪樓賺「價、匯、租」
生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】呎價七千 專家教你「去多轉日本做業主」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金