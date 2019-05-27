《魚缸博客》跌市無嘢炒，恒騰網絡（１３６）又係時候撈底啦！

《魚缸博客》呢期「孖屐」係咁跌，貿易戰下市況唔明朗，基金大戶趕住密密出貨。博客認

為，大跌市梗係「炒股不炒市」，搵下啲細隻嘢落鑊，入場費低又可以賺餐茶，幾好啊！

博客搵細價股原則就係，第一要抵買，第二就係唔好炒啲係風眼嘅細價股，呢期證監日日打

大老虎，自「粉塵」爆完之後，博客一路都搵啲有資金流入、同時係遠離Ｗｅｂｂ哥謎網嘅股，

恆騰網絡（００１３６）永遠都係博客嘅Ｗａｔｃｈ Ｌｉｓｔ。

又恆又騰，兩個隻龍頭ＱＱ（００７００）同恆大（０３３３３）坐鎮，基本上無咩好擔心

，餘下就係呢隻嘢究竟咩位先叫抵。博客記得，ＱＱ同恆大係１５年買殼，１６年嘅時候好多財

演又話入得過又剩，係財演吹噓下股份一度炒高到７毫７子就直線下滑，博客唔少朋友都瀨曬嘢

，坐艇坐到而家。炒細價股最緊要嚴格遵守止賺止蝕，通常都係止蝕１０巴仙，止賺就睇成交量

同升幅走勢而定。

點解話恆騰呢一刻抵買？因為佢舊年業績算出色，營業額升九成，純利多咗近三成，算係近

幾年表現最好，但業績公布後唔少炒家趁消息出貨，所以股價都跌左接近一半，去到前一個成交

日（２３日）低見０﹒１７５銀後反彈，呢個同樣係５２周低位。

邏輯推敲，業績造好大升，但係股價就被人推低，其實都係裝緊彈弓，重點係呢幾個月都

ＫＥＥＰ住幾百萬成交額，絕對唔會係死股，有機會有其他大戶向下炒，博客估計都接近到底，

ＭＡＣＤ預備開始轉勢，ＲＳＩ仍然係２８超賣階段，呢條彈弓真係裝得夠盡啊！

如果有多餘錢，可以考慮下現價追入，預計有機會升兩成，返到０﹒２１銀左右可以食一半

，餘下一半睇佢飛得幾高；若果股價再跌穿０﹒１７銀的話可以試下溝，穿０﹒１６銀必走。由

於佢唔係咩消息爆升股，有機會係慢升狀態，可以日日望下留意下咁，可以博吓賺吓飲茶錢！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

