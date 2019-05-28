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即市新聞

28/05/2019 09:00

《傳聞共賞》阿里巴巴計劃下半年來港上市，內地電煤庫存高企


　《傳聞共賞》　阿里巴巴計劃下半年來港上市，集資２００億美元
　　　　　　　　太興周四起招股，擬集資最多９﹒５億
　　　　　　　　內地電煤庫存高企；京信通信力拓５Ｇ天線業務

　《昔日傳聞》　保險業大灣區設客服中心可望成事，選址包括前海橫琴南沙
　　　　　　　　內地民用管道天然氣價格下調利消費，財險續受累非洲豬瘟
　　　　　　　　萬洲旗下雙匯集團拓展雞牛肉類；長線資金進一步吸納Ａ股
　　　　　　　　小米（０１８１０）推新產品；內地空調熱不起來
　　　　　　　　排放新標準影響車市
　　　　　　　　恆隆地產（００１０１）以約１４億元，沽長沙灣工廈全幢
　　　　　　　　內地嚴控人幣跨境流動；鋼鐵企業盈利受壓
　　　　　　　　內地新一波豬肉價升浪將更大
　　　　　　　　中國５Ｇ提早啟動；外資持Ａ股個股上限比率快將放寬
　　　　　　　　平保分拆壹帳通港上市，擬最快下月遞交申請
　　　　　　　　虛擬保險下月底前再發一牌照，亞洲保險呼聲高
　　　　　　　　中芯１４納米晶片量產；東方電機再生能源發電設備需求增
　　　　　　　　內地奶製品價上揚；工程機械設備銷量增速放緩至單位數
　　　　　　　　中資券商爭推科創板產品；內地鋼鐵產量增加價格受壓
　　　　　　　　特朗普推遲決定進口汽車關稅６個月
　　　　　　　　內地網約車整固利租車行業；中信証券力爭亞太地投行前列
　　　　　　　　股市震盪私募基金加入維穩，禁員工沽空售股
　　　　　　　　統一企業力拓飲料市場；內地軍民融合發展提速
　　　　　　　　內地險資開始撈貨
　　　　　　　　上海電氣力拓海上風電；內地排放新標準帶動卡車換車潮
　　　　　　　　天璽極高層單位獲呎價逾１０萬洽購，挑戰九龍分層新高
　　　　　　　　基金低吸萬洲（００２８８）；內地客在港買保險再度趨增

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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