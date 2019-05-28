《傳聞》內地電煤庫存高企；京信通信力拓５Ｇ天線業務

《傳聞》市場消息稱，由於內地南方多雨，加上電企電煤庫存高企，令短期內地煤價易跌難

升，煤股走勢難以樂觀。中國神華（０１０８８）昨日（２７日）下跌收１６﹒２元，料將考驗

１６元承接力。

另外，京信通信（０２３４２）力拓５Ｇ天線業務，料成業務增長主要動力來源。該股昨日

反彈收１﹒５３元，１﹒４元料可能成為短期底位，１﹒５元以下可作投機性買入。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

