《傳聞》市場消息指，太興將於周四（３０日）起招股，招股價介乎２﹒８元至３﹒８元，
擬發售２﹒５億股，集資最多９﹒５億元，一手１０００股，入場費３８３８﹒２９元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
28/05/2019 09:01
《傳聞》太興周四起招股，擬集資最多９﹒５億
《傳聞》市場消息指，太興將於周四（３０日）起招股，招股價介乎２﹒８元至３﹒８元，
擬發售２﹒５億股，集資最多９﹒５億元，一手１０００股，入場費３８３８﹒２９元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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