《傳聞》太興周四起招股，擬集資最多９﹒５億

《傳聞》市場消息指，太興將於周四（３０日）起招股，招股價介乎２﹒８元至３﹒８元，

擬發售２﹒５億股，集資最多９﹒５億元，一手１０００股，入場費３８３８﹒２９元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

