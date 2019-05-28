《魚缸博客》祖國對外開放，ＡＩＡ出現利好訊號，現價可入貨！

《魚缸博客》ＡＩＡ（０１２９９）今年走勢相當硬淨，由年初至今已經累升超過１８巴仙

。加上佢基本面強勁，未來仲有機會把握大中華區嘅「孖屐」，盈利增長前景亮麗！

事實上，ＡＩＡ喺今年首季嘅新業務價值增長１８巴仙至近１２億美金，代理同埋

Ｐａｒｔｎｅｒ分銷渠道都錄得強勁嘅增長。

當然，博客睇好嘅喺祖國嘅業務增長啦！受到代理，同埋分銷活動推動下，ＡＩＡ喺香江嘅

業務亦錄得雙位數增長至４１巴仙。喺泰國、大馬等等嘅東南亞「孖屐」嘅成績都不錯，增幅分

別達１１巴仙同埋６巴仙。該公司認為，同泰國盤谷磚頭佬嘅合作，對佢喺泰國「孖屐」嘅

Ｅｘｐａｎｓｉｏｎ有利，進一步提升Ｓａｌｅｓ嘅生產力添！

高佬表示，雖然ＡＩＡ未來嘅Ｇｒｏｗｔｈ唔會好似之前咁快，不過估值仍然吸引。該行仲

估計，ＡＩＡ將會進一步開拓神州約１０個城市，預料２０２１年前，內涵價值增長會達１６巴

仙，雖然最後將佢嘅「他屐」輕微由９４蚊降至９３蚊，評級由「買貨」升至「確定買貨」。

博客預期，祖國進一步對外資開放「孖屐」嘅舉動，會對保險佬未來前景有利。該股本月就

明顯受中美Ｔｒａｄｅ Ｗａｒ拖累回落，但到今個月中就開始進入橫行整固嘅走勢，今日終於

升破埋１０天線（７５﹒７６３銀），而ＳＴＣ嘅Ｋ線啱啱都升破咗Ｄ線，屬於利好訊號，缸友

可以考慮喺現價入貨，作中線持有啊，「他屐」上望歷史高位８３﹒０５７銀！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

