《傳聞》黃豆價格跌至十年低位，維他奶（００３４５）受惠

《傳聞》維他奶國際（００３４５）昨日（２８日）一度升上４２元，創上市新高，收市報

４１﹒４５元。據悉維他奶受惠黃豆價格跌至１０年低位，加上廣東省市場銷售保持強勁增長，

預期股價升勢有餘未盡。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

