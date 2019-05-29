  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/05/2019 09:01

《傳聞》黃豆價格跌至十年低位，維他奶（００３４５）受惠

　　《傳聞》維他奶國際（００３４５）昨日（２８日）一度升上４２元，創上市新高，收市報
４１﹒４５元。據悉維他奶受惠黃豆價格跌至１０年低位，加上廣東省市場銷售保持強勁增長，
預期股價升勢有餘未盡。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態29/05/2019
日川崎5旬漢隨機殺人 2死17傷
生財有道28/05/2019
【四叔退休—圖輯】「亞洲股神」的發達軌跡
生財有道28/05/2019
【四叔退休】李家誠：父親退休後將享家庭樂 兩兄弟分工沒新部署
生財有道28/05/2019
【四叔退休】李兆基：有重要決策仍參與 形容兩兒子已做到一百分
生財有道28/05/2019
【教育股浪潮】內地大學教育發展具潛力 在線教育成效存疑
生財有道28/05/2019
【大摩發功】大摩再降恒指明年中目標至28000點　籲減持中港股票
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金