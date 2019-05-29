《傳聞》維他奶國際（００３４５）昨日（２８日）一度升上４２元，創上市新高，收市報
４１﹒４５元。據悉維他奶受惠黃豆價格跌至１０年低位，加上廣東省市場銷售保持強勁增長，
預期股價升勢有餘未盡。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
29/05/2019 09:01
《傳聞》黃豆價格跌至十年低位，維他奶（００３４５）受惠
《傳聞》維他奶國際（００３４５）昨日（２８日）一度升上４２元，創上市新高，收市報
４１﹒４５元。據悉維他奶受惠黃豆價格跌至１０年低位，加上廣東省市場銷售保持強勁增長，
預期股價升勢有餘未盡。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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