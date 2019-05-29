《傳聞》阿里健康（００２４１）昨日（２８日）上升２％，以７﹒６４元收市。據悉阿里
健康旗下的天貓醫藥館，加入了母嬰與藥裝等新產品，網上銷售增長加快，支持股價在現水平企
穩。
另外，藥業股昨日普遍上升，其中中生製藥（０１１７７）上升３﹒３％，以８﹒０８元收
市。據悉面對外圍政經不明朗，基金大戶傾向增持防守性股份，藥業股成為首選對象。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
29/05/2019 09:01
《傳聞》阿里健康網上銷售增長加快；基金增持藥業股
《傳聞》阿里健康（００２４１）昨日（２８日）上升２％，以７﹒６４元收市。據悉阿里
健康旗下的天貓醫藥館，加入了母嬰與藥裝等新產品，網上銷售增長加快，支持股價在現水平企
穩。
另外，藥業股昨日普遍上升，其中中生製藥（０１１７７）上升３﹒３％，以８﹒０８元收
市。據悉面對外圍政經不明朗，基金大戶傾向增持防守性股份，藥業股成為首選對象。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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