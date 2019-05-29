《傳聞》抖音母公司計劃研發智能手機

《傳聞》繼早前有消息指熱爆全球的抖音（ＴｉｋＴｏｋ）母公司字節跳動計劃推出自家串

流音樂服務，再有市場消息指，公司計劃研發智能手機。

早前字節跳動與手機製造商Ｓｍａｒｔｉｓａｎ達成協議，收購其部分專利組合，並聘請

Ｓｍａｒｔｉｓａｎ部分員工。公司當時對外聲稱，目的是作開拓教育業務。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

