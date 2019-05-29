《魚缸博客》新創建（６５９）趁低吸納，上望百天線１７蚊水平！

《魚缸博客》近排魚缸都係無乜表現，都係以反覆撻低為主，相信缸友都唔太敢入市買嘢，

就算買都係公用同內需，不過其實都有其他選擇嘅，就例如新創建（００６５９）咁！

新創建作為新世界（０００１７）嘅基建同服務旗艦，業務唔單止香江，神州同馬交一樣有

。業務範圍方面，基本上係你講得出都有，基建業務有發展、投資、經營及管理公路、環境項目

、商務飛機租賃，同港口及物流設施；服務業務有設施管理、免稅店、醫療保健、建築、交通及

策略性投資。

另外，其實新創建之前已經買起咗富通保險，公司主席鄭家純當時話，相信保險業喺大灣區

仲有好多發展空間，長遠發展將會圍繞一帶一路同大灣區發展，配合國家發展策略，所以其實佢

都係大灣區概念佬嚟！

噚日大和就出咗份最新報告話，新創建喺上海同杭州嘅污水同廢物處理廠，都可能帶動長期

收入增長，所以維持「他屐」２２蚊，評級繼續掃貨。

大和亦都話，新創建杭州道路嘅收費今年已升咗３個半巴仙，主要由物流運輸帶動，而電子

收費亭嘅折扣雖然會因為神州政策由３巴仙提高至５巴仙，但相信對新創建嘅收入影響只有３巴

仙。

睇番基本因素，公司上年全年溢利有近８巴仙增長，收入亦都有近１２巴仙增長，派息比率

雖然得５０巴仙，但至少可以確定公司係賺緊錢，加上派息相當穩定，買嚟做防守部署的確係唔

錯。

至於技術面方面，新創建今日就創咗年內低位，回吐晒港股今年鏟高帶動嘅升幅，但要留心

１４天ＲＳＩ目前喺２７水平，離２０嚴重超賣水平好近，博客覺得如果下個月初穿咗，相信會

出現支持撐實，有機會出現一個升浪反彈。另外，以半日低位１５﹒０６銀計，同今年初嘅低位

１５﹒１１銀形成咗雙底形態，缸友可以考慮喺現價小注博一博，「他屐」就睇百天線亦同時係

頸線附近，即係大概１７蚊水平左右。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

