《傳聞共賞》新股翰森製藥今建簿，九龍塘洋房地獲４億洽購至尾聲

《傳聞共賞》 新股翰森製藥今日建簿，集資最多７８億元

九龍塘高槐路洋房地獲買家洽購至尾聲，作價約４億元

基金買金礦股博儲局減息；波司登力拓運動服業務



《昔日傳聞》 抖音母公司計劃研發智能手機

阿里健康網上銷售增長加快；基金增持藥業股

阿里巴巴計劃下半年來港上市，集資２００億美元

內地電煤庫存高企；京信通信力拓５Ｇ天線業務

保險業大灣區設客服中心可望成事，選址包括前海橫琴南沙

內地民用管道天然氣價格下調利消費，財險續受累非洲豬瘟

萬洲旗下雙匯集團拓展雞牛肉類；長線資金進一步吸納Ａ股

小米（０１８１０）推新產品；內地空調熱不起來

排放新標準影響車市

恆隆地產（００１０１）以約１４億元，沽長沙灣工廈全幢

內地嚴控人幣跨境流動；鋼鐵企業盈利受壓

內地新一波豬肉價升浪將更大

中國５Ｇ提早啟動；外資持Ａ股個股上限比率快將放寬

平保分拆壹帳通港上市，擬最快下月遞交申請

虛擬保險下月底前再發一牌照，亞洲保險呼聲高

中芯１４納米晶片量產；東方電機再生能源發電設備需求增

內地奶製品價上揚；工程機械設備銷量增速放緩至單位數

中資券商爭推科創板產品；內地鋼鐵產量增加價格受壓

特朗普推遲決定進口汽車關稅６個月

內地網約車整固利租車行業；中信証券力爭亞太地投行前列

股市震盪私募基金加入維穩，禁員工沽空售股

統一企業力拓飲料市場；內地軍民融合發展提速



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

