《傳聞》基金買金礦股博儲局減息；波司登力拓運動服業務

《傳聞》港股去向未明，基金增持現金水平之餘，據悉亦增持防守性股份，金礦股成為基金

吸納目標，打賭美聯儲局減息。山東黃金（０１７８７）昨日（２９日）重上１７﹒３元，

１６﹒６元可能成為短期底位。

波司登（０３９９８）力拓新增長點，據悉除了主力羽絨服裝之外，亦同時加大拓展運動服

的力度，但目前未知有否對銷售帶來刺激作用。波司登昨日微跌至１﹒９６元收市，短期宜力守

１﹒９元支持位。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

