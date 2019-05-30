  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/05/2019 09:01

《傳聞》九龍塘高槐路洋房地獲買家洽購至尾聲，作價約４億元

　　《傳聞》市場消息指，九龍塘高槐路５號獲買家洽購至尾聲，有機會短期內易手，作價約４
億元，地盤面積８７４７平方呎，現建有一幢３層高洋房，面積１２６８３平方呎，樓面呎價約
３﹒１５萬元。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道30/05/2019
新舊居屋PK戰 市區低價居屋掀熱潮
國際動態30/05/2019
歐盟主席寶座 開展權力遊戲
生財有道30/05/2019
【新居屋】各區奇則大公開! 網上填表閒置2分鐘會被踢走?
生財有道29/05/2019
【人氣新股】太興招股主板上市 入場費約3838元
生財有道29/05/2019
科技戰因禍得福 中芯國際迎難而上
生財有道29/05/2019
顧客忠誠足抗震 日清食品吃得安心
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金