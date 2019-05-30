《傳聞》九龍塘高槐路洋房地獲買家洽購至尾聲，作價約４億元

《傳聞》市場消息指，九龍塘高槐路５號獲買家洽購至尾聲，有機會短期內易手，作價約４

億元，地盤面積８７４７平方呎，現建有一幢３層高洋房，面積１２６８３平方呎，樓面呎價約

３﹒１５萬元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

