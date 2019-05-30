《傳聞》新股翰森製藥今建簿，集資最多７８億元

《傳聞》市場消息指，新股翰森製藥將於今日（３０日）建簿，集資最多１０億美元（約７

８億港元），相當於今年預測市盈率為２５﹒２倍至２７﹒５倍，預計６月４日定價。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

