《魚缸博客》美團外賣分部增長強勁，技術走勢向好有望繼續向上！

《魚缸博客》美團（０３６９０）喺上星期四（２３日）公布嘅業績好似幾合缸友心意，博

客仲留意到，美團旗下餐飲外賣業務嘅Ｇｒｏｗｔｈ保持強勁，截至今年首季止，其業務交易金

額大增近四成至７５６億銀人仔。仲記得博客有一次同朋友去神州嘅時侯，夜晚打算齊齊睇波，

正藉大家都想食消夜嘅時候，佢地打開「美團外賣」Ａｐｐ叫外賣嘅情境。真係十分方便快捷！

業績方面，截至３月底止三個月業績，首季蝕咗１４﹒３２億銀人仔，較上年同期虧損約

２１０億銀大幅收窄，亦較上年第四季虧損３４﹒２５億銀為少。

大和發表研究報告指，美團首季業績披露送外賣分部，已較該行此前預期為強勁，而廣告業

務轉化為收入仍然仲有好大空間，可確保未來盈利能力。加上美團近期積極擴大規模，單位經濟

效益亦顯著得到改善，反映有潛力擴大營運槓桿，以緩解今年下半年較高嘅補貼支出。該行將美

團評級由「跑輸孖屐」上調至「ｈｏｌｄ貨」，兼大升逾三成「他屐」，由４７蚊升至６３蚊。

睇返個股價圖，美團公布業績嘅第二日，股價急升近半成，收復十天線（６０﹒２０５銀）

同埋廿天線（５８﹒３２５銀），宜家反覆挑戰十天線（約６０﹒７７銀）。另外，美團自

４月頭開始就已經升破咗保力加通道嘅中軸，一直到而家都喺保力加通道嘅頂部同中軸之間上落

。喺５月６日一度跌穿咗中軸，但隨後都彈返上嚟，反映中軸有一定支持。加上通道底部都仲有

上移嘅跡象，缸友不妨以現價入貨，暫時可以上望雙頂阻力，即係大約６５蚊呢個水平！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

