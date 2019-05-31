《傳聞》安東油服（０３３３７）股價跌至０﹒９元水平，料有較大支持作用。安東油服力
拓包括伊拉克等新興市場油田服務，有助訂單保持增長勢頭。
另外，市場消息稱，內地尿素行業經過一輪整合之後，毛利逐步改善，支持化肥股反彈。中
海石油化學（０３９８３）昨日升收２﹒７７元，短期向３元目標價進發。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
31/05/2019 09:01
《傳聞》安東油服拓新興市場；內地尿素行業整合後毛利續改善
《傳聞》安東油服（０３３３７）股價跌至０﹒９元水平，料有較大支持作用。安東油服力
拓包括伊拉克等新興市場油田服務，有助訂單保持增長勢頭。
另外，市場消息稱，內地尿素行業經過一輪整合之後，毛利逐步改善，支持化肥股反彈。中
海石油化學（０３９８３）昨日升收２﹒７７元，短期向３元目標價進發。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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