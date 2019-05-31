《傳聞》匯控（００００５）擬數周內裁５００「炒房」員工

《傳聞》匯控（００００５）傳數周內啟動裁員，或裁減逾５００人。市場消息指，匯控擬

向「炒房」環球銀行及資本市場部動手，裁員行動料由６月中開始，並於年內持續執行。

消息指，是次裁員屬於匯控節流措施「橡樹計劃（Ｐｒｏｊｅｃｔ Ｏａｋ）」的一部分，

而去年單獨掌舵匯控投行業務的Ｇｒｅｇ Ｇｕｙｅｔｔ將會主力負責是次人手裁減。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

