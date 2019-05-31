《傳聞》筲箕灣南安街舊樓逾１﹒１億易手，英皇購入呼聲高

《傳聞》市區舊樓收購持續活躍，筲箕灣南安街７５及７７號兩廈以共逾１﹒１億元全幢易

手，新買家早前併購比鄰兩廈近全數業權，估計將合併發展重建逾５萬平方呎住宅。

市場消息指，背後由英皇國際（００１６３）購入呼聲最高。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

