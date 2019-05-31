《魚缸博客》煤氣維持十送一幾時都吸引，等紅股開始買賣後再入手

《魚缸博客》今日（３１日）「孖屐」喺二萬七上上落落，但環球氣氛差到咁，剛好煤氣

（００００３）早幾日除淨，又可以掃到平貨。

公用股入面，博客認為煤氣係最抵玩。我哋可以逐隻分析下。電能（００００６）因為派過

兩次大額特別息，可以預期之後派息僧無以前咁豐厚。中電（００００２）近年來業績唔係咁標

青，分分鐘隨時賺息蝕價。惟獨煤氣年年十送一紅股之餘，股價都４５度斜線咁上，「財息兼收

」去睇，得佢最正。

講起煤氣，點都要提提港華燃氣（０１０８３），其實佢係祖國業務方面，個輸網管同供氣

方面都已經成熟，但睇返去年純利１２﹒２４億，按年跌１０巴仙；但扣除２０１７年佛山市燃

氣集團上市所帶來嘅一次性利潤，純利係升６巴仙。目前煤氣係持有港華燃氣六成七股份，係神

州呢幾年都扶植「藍天計劃」，天然氣需求去睇都只升不跌，雖然比起燃氣國企，港華未必一定

夠抽，但如果佢Ｋｅｅｐ住呢個升幅，其實已經做到避險效果。

當然啦，今年最特別嘅就係，四叔（李兆基）宣布退休，煤氣主席交由兩位公子家傑同家誠

聯席。外界有分析認為，兩位公子守到業已經算好好，都唔敢奢望佢會有幾突破性發展，但博客

認為啦，四叔想仿照新地郭家套方式咁，將幾兄弟捆埋一齊做家族生意，睇平時媒體報道，佢兩

兄弟能夠融洽互補長短，大家有商有量，應該可以大展拳腳。

煤氣業務穩陣，四叔完美交棒畀兩位公子，煤氣個「勢」可以維持住，重點係今年業績，因

為兩位公子首次擔大旗，將會成為大家信心指標，如果純利維持升勢，基本上都可以繼續掃貨。

中短期而言，目前股價剛好除淨，博客認為可以等一等，等６月１４日紅股開始買賣啲沽盤勇出

來後，加上ＭＡＣＤ剛剛轉跌勢，ＲＳＩ又穿５０，可能落返１６﹒５銀開始入貨就差不多，如

果跌穿１６﹒５銀溝淡都可，因為基本面唔弱，值得持有！上望的話，睇貿易戰打幾多耐啦，如

果打到六、七月都未停，隨時破２０銀都有機會啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

