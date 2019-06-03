《傳聞共賞》內地專項債急增撐基建，理財通總額度１５００億人幣



《傳聞共賞》 內地專項債急增支撐基建；本港零售銷售見紅商舖租售價軟

理財通總額度初步傾向１５００億元人民幣



《昔日傳聞》 匯控（００００５）擬數周內裁５００「炒房」員工

筲箕灣南安街舊樓逾１﹒１億易手，英皇購入呼聲高

安東油服拓新興市場；內地尿素行業整合後毛利續改善

新股翰森製藥建簿，集資最多７８億元

九龍塘高槐路洋房地獲買家洽購至尾聲，作價約４億元

基金買金礦股博儲局減息；波司登力拓運動服業務

抖音母公司計劃研發智能手機

阿里健康網上銷售增長加快；基金增持藥業股

阿里巴巴計劃下半年來港上市，集資２００億美元

內地電煤庫存高企；京信通信力拓５Ｇ天線業務

保險業大灣區設客服中心可望成事，選址包括前海橫琴南沙

內地民用管道天然氣價格下調利消費，財險續受累非洲豬瘟

萬洲旗下雙匯集團拓展雞牛肉類；長線資金進一步吸納Ａ股

小米（０１８１０）推新產品；內地空調熱不起來

排放新標準影響車市

恆隆地產（００１０１）以約１４億元，沽長沙灣工廈全幢

內地嚴控人幣跨境流動；鋼鐵企業盈利受壓

內地新一波豬肉價升浪將更大

中國５Ｇ提早啟動；外資持Ａ股個股上限比率快將放寬

平保分拆壹帳通港上市，擬最快下月遞交申請

虛擬保險月底前再發一牌照，亞洲保險呼聲高



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

