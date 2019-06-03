《傳聞》市場消息指出，近月中國地方專項債融資增加近千億元，刺激地方基建項目加快上
馬，成為穩經濟重要手段。中鐵建（０１１８６）（滬：６０１１８６）上周五（３１日）逆市
上升２％至９﹒１７元收市，短期可看高一線。
另外，市場消息稱，近月香港零售銷售見紅，逼使商舖業主作出讓步，加速零售商舖租售價
格走軟，物業收租股有壓力。九倉置業（０１９９７）上周五（３１日）急跌４﹒５％，以
５３﹒５５元收市，短期下試５０元支持位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
03/06/2019 09:01
《傳聞》內地專項債急增支撐基建；本港零售銷售見紅商舖租售價軟
《傳聞》市場消息指出，近月中國地方專項債融資增加近千億元，刺激地方基建項目加快上
馬，成為穩經濟重要手段。中鐵建（０１１８６）（滬：６０１１８６）上周五（３１日）逆市
上升２％至９﹒１７元收市，短期可看高一線。
另外，市場消息稱，近月香港零售銷售見紅，逼使商舖業主作出讓步，加速零售商舖租售價
格走軟，物業收租股有壓力。九倉置業（０１９９７）上周五（３１日）急跌４﹒５％，以
５３﹒５５元收市，短期下試５０元支持位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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