《傳聞》長城汽車（０２３３３）在印度投資逾１０億美元

《傳聞》據印度《經濟時報》（Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｔｉｍｅｓ）引述市場消息人士指出，

長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）已獲批准在印度古爾岡（Ｇｕｒｇａｏｎ）成立

汽車品牌哈弗（Ｈａｖａｌ）生產廠房，計劃投資超過１０億美元，首輛ＳＵＶ預計將於

２０２２年第四季度上市。

據報，公司同時探索在印度市場推出電動汽車。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

