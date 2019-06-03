《傳聞》據印度《經濟時報》（Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｔｉｍｅｓ）引述市場消息人士指出，
長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）已獲批准在印度古爾岡（Ｇｕｒｇａｏｎ）成立
汽車品牌哈弗（Ｈａｖａｌ）生產廠房，計劃投資超過１０億美元，首輛ＳＵＶ預計將於
２０２２年第四季度上市。
據報，公司同時探索在印度市場推出電動汽車。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
03/06/2019 13:02
《傳聞》長城汽車（０２３３３）在印度投資逾１０億美元
《傳聞》據印度《經濟時報》（Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｔｉｍｅｓ）引述市場消息人士指出，
長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）已獲批准在印度古爾岡（Ｇｕｒｇａｏｎ）成立
汽車品牌哈弗（Ｈａｖａｌ）生產廠房，計劃投資超過１０億美元，首輛ＳＵＶ預計將於
２０２２年第四季度上市。
據報，公司同時探索在印度市場推出電動汽車。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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