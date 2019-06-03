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即市新聞

03/06/2019 11:58

《魚缸博客》大快活息率佳兼走勢好，宣布派息前有望成為避風港！

　　《魚缸博客》踏入「六絕」月嘅第一日，魚缸表現繼續風雨翩搖。上個星期神州就公布咗白
皮書去重申對花旗國嘅立場，內容無咩新意，態度依然強硬，缸友都應該一早估到。最新大摩就
話如果貿易戰持續惡化，咁全球經濟可能九個月後就會步入衰退，所以食粥食飯就睇兩國領袖，
喺今次Ｇ２０峰會會面結果如何啦！
　　講返個股，上個月魚缸大瀉，避險情緒高漲下，資金再次走入公用佬。上個月五隻表現最好
嘅藍戰士，就有四隻係公用佬分別係港鐵（０００６６）、煤氣（００００３）、電能
（００００６）同領展（００８２３），當中領展今日就會放榜，有貨嘅缸友一陣就要密切留意
嚟緊呢份成績如何啦！缸友睇到呢到，見佢地咁好成績，可能都心郁郁想再買啲，但博客就覺得
唔少公用佬都炒到貴曬，以息率去睇亦唔算吸引，現時買入如果食正下一波回調浪，可能就得不
償失。
　　其實揀公用佬嘅缸友，不外乎係想避一啲同貿易戰相關嘅魚毛，而且業務有穩定收入具一定
防守性。要符合呢類條件又唔一定只有公用佬嘅，好似大快活（０００５２）呢類快餐股都同樣
達到以上選股嘅目的。
　　睇返大快活現時嘅股息就有５﹒１８厘，息率上跑贏晒以上嘅公用佬，而且大快活派息一年
比一年豪爽，單喺２０１８財年度，全年每股就派咗１﹒４２銀，若果由２０１３年起計，撇除
個五年入面所派嘅特別息，派息金額年複合增長率高達１８巴仙！加上大快活將會喺６月尾宣布
派幾多末期息，話唔定今年會再回饋一下股東派特別息，而呢個因素有望成為「六絕」下嘅資金
避風港。
　　業務方面，大快活現時喺香江嘅總分店有１５８間，只有１０間喺神州。再睇上年份中期業
績，成績雖然唔好睇，賺１億銀，比２０１７年同期下跌１４巴仙，不過以同業做比較，喺云云
快餐佬入邊佢嘅賺錢能力就表現超班，純利率有７﹒６巴仙，跑贏緊接嘅同業大家樂
（００３４１）２﹒１個百分點，市盈率亦只有１６﹒２倍，比大家樂２４﹒３８倍更低。
　　睇埋圖啊，上個月中見２５﹒９銀之後就開始「Ｖ彈」，近日已經升返上２７蚊以上嘅位置
，睇走勢至少都係一條「小型上升軌」，現時博客睇佢短期都可能會喺２７蚊邊上上落落，現時
買入都安全。加上經濟唔好，缸友洗費都會比較謹慎，但呢類快餐相對比較「經濟」之下，反而
可以受惠，現價可分注買入等宣布派息！
　
　　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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