《傳聞》翰森製藥招股上限定價１４﹒２６元，集資７８﹒６億元

《傳聞》內地藥廠翰森製藥（０３６９２）現正公開招股，外媒引述消息指出，其計劃以招

股價範１３﹒０６至１４﹒２６元之上限定價，發售約５﹒５１億股新股，集資７８﹒６１億元

。以定價１４﹒２６元計，相當於預期市盈率２７﹒５倍。

翰森製藥現正公開招股，將於本周三（５日）中午截止，６月１４日主板掛牌。聯席保薦人

為大摩和花旗。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

