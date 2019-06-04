《魚缸博客》維他奶業務增長勢頭強勁，年內有望延續破頂之勢！

《魚缸博客》自從侵侵（特朗普）喺上個月頭反枱兼向神州加徵關稅後，Ａ股上個月蒸發咗

近６巴仙，香江魚缸仲多，唔見咗超過９巴仙，一下子由上個月高位３００８１點，碌到落今日

半日嘅最低位２６６９７點，足足冇咗３３８４點。

喺貿易戰嘅搞局下，美中兩國冇跡象要重新傾過點解決之餘，兩國關係似乎更愈嚟愈僵，除

咗神州前日（２日）公布白皮書指責花旗國單方面發動貿易戰外，花旗國亦都不甘示弱，趁今日

嘅敏感時刻發表聲明，話對神州改善人權嘅希望已經破滅！

「孖屐」暫時只見到壞消息冇好消息嘅情況下，魚缸得個跌字，收息股雖然硬淨，但升幅都

唔算明顯，過去一個月，煤氣（００００３）同領展（００８２３）都只係升咗３巴仙。相反，

部分內需股就搶晒風頭，統一（００２２０）勁彈兩成，本地薑嘅維他奶（００３４５）都跳起

超過６巴仙。



＊神州豆奶市場持續增長，維他奶龍頭地位穩固＊



事實上，呢隻本地薑由舊年年底開始已形成咗一條較為明顯嘅上升軌，更加連升咗五個月，

以今日最新創吓嘅山頂位４４﹒１銀，今年以來加埋已經進帳咗近四成八；魚缸若果以今日朝早

創吓嘅近五個月低位２６６９７點計，今年以來就只係升咗８５２點或超過３巴仙；而最硬淨穩

陣嘅領展，今年以來走高超過兩成，維他奶明顯跑贏唔少。

維他奶雖然唔算得上喺高息，股息率唔夠一巴仙，但其實睇返佢嘅派息紀錄，２０１３財年

每股一共派咗１９﹒８仙，而２０１８財年度就一共派咗３５﹒２仙，過去五年嘅年複合增長率

都有超過１２巴仙。加上股價愈升愈有，自然令到股息率相對地低。業務方面，維他奶近年喺神

州嘅業務更加喺蒸蒸日上，雖然神州缸友比較習慣飲常溫奶，但隨住缸友對豆奶嘅接受程度愈嚟

愈高，加上豆奶產品所製造嘅溫室氣體較牛奶產品少，豆奶市場增長仍然有好大空間。加上維他

奶搶先搶佔神州豆奶「孖屐」，龍頭地位相當穩固。

走勢方面，維他奶今日形成咗上升裂口後最多升咗超過３巴仙兼破頂，而且仲升破咗保力加

通道頂，但底部似有下移跡象，策略上可以等股價回至裂口頂部，即係約４２﹒７銀吸納作中長

線部署。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

