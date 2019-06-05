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即市新聞

05/06/2019 09:00

《傳聞共賞》劉連舸接任中行董事長，太興獲２萬人申購超購１６倍

　《傳聞共賞》　劉連舸接任中行（０３９８８）董事長
　　　　　　　　太興獲２萬人申購，超購１６倍凍資１５﹒２億元
　　　　　　　　中國東方教育以中間價１１﹒０３元以上區間定價

　《昔日傳聞》　新一輪內地證券保險市場對外開放；內地發電量續增
　　　　　　　　內地專項債急增支撐基建；本港零售銷售見紅商舖租售價軟
　　　　　　　　理財通總額度初步傾向１５００億元人民幣
　　　　　　　　匯控（００００５）擬數周內裁５００「炒房」員工
　　　　　　　　筲箕灣南安街舊樓逾１﹒１億易手，英皇購入呼聲高
　　　　　　　　安東油服拓新興市場；內地尿素行業整合後毛利續改善
　　　　　　　　九龍塘高槐路洋房地獲買家洽購至尾聲，作價約４億元
　　　　　　　　基金買金礦股博儲局減息；波司登力拓運動服業務
　　　　　　　　抖音母公司計劃研發智能手機
　　　　　　　　阿里健康網上銷售增長加快；基金增持藥業股
　　　　　　　　阿里巴巴計劃下半年來港上市，集資２００億美元
　　　　　　　　內地電煤庫存高企；京信通信力拓５Ｇ天線業務
　　　　　　　　保險業大灣區設客服中心可望成事，選址包括前海橫琴南沙
　　　　　　　　內地民用管道天然氣價格下調利消費，財險續受累非洲豬瘟
　　　　　　　　萬洲旗下雙匯集團拓展雞牛肉類；長線資金進一步吸納Ａ股
　　　　　　　　小米（０１８１０）推新產品；內地空調熱不起來
　　　　　　　　排放新標準影響車市
　　　　　　　　恆隆地產（００１０１）以約１４億元，沽長沙灣工廈全幢
　　　　　　　　內地嚴控人幣跨境流動；鋼鐵企業盈利受壓
　　　　　　　　內地新一波豬肉價升浪將更大
　　　　　　　　中國５Ｇ提早啟動；外資持Ａ股個股上限比率快將放寬

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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