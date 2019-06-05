《傳聞》內地市場準入再放寬；中廣核電力擴新機組增潔能比重

《傳聞》市場消息稱，內地在本月之前將會公布放寬外資市場準入新舉措，進一步收窄外商

投資負面清單範圍，相信對友邦（０１２９９）等外資企業有利，股價在７０元至７２元的支持

力強。

中廣核電力（０１８１６）股價呈強，昨日（４日）力守２﹒１８元持平收市。據悉中廣核

電力可能擴展新機組，配合增加清潔能源比重，在２﹒１元至２﹒１５元附近低吸，短線看

２﹒５元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

