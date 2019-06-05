《傳聞》內地化工產品價格未止跌；蘋果價急升供求趨緊

《傳聞》市場消息稱，原本高盈利的對二甲苯（ＰＸ）化工產品因產能增加，致令售價持續

下跌，拖累上石化（００３３８）股價走軟，昨日（４日）一度低見３﹒３元，再創一年低位，

短期股價低處未算低。

繼豬價之後，據聞內地蘋果價格在供求趨緊之下亦告急升，今年來已升三成多，對海升果汁

（００３５９）或有利好作用，昨日股價急升收０﹒２１４元，可在０﹒２元附近作投機性買入

，止蝕位為０﹒１８元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

