《傳聞》市場消息稱，原本高盈利的對二甲苯（ＰＸ）化工產品因產能增加，致令售價持續
下跌，拖累上石化（００３３８）股價走軟，昨日（４日）一度低見３﹒３元，再創一年低位，
短期股價低處未算低。
繼豬價之後，據聞內地蘋果價格在供求趨緊之下亦告急升，今年來已升三成多，對海升果汁
（００３５９）或有利好作用，昨日股價急升收０﹒２１４元，可在０﹒２元附近作投機性買入
，止蝕位為０﹒１８元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
05/06/2019 09:01
《傳聞》內地化工產品價格未止跌；蘋果價急升供求趨緊
《傳聞》市場消息稱，原本高盈利的對二甲苯（ＰＸ）化工產品因產能增加，致令售價持續
下跌，拖累上石化（００３３８）股價走軟，昨日（４日）一度低見３﹒３元，再創一年低位，
短期股價低處未算低。
繼豬價之後，據聞內地蘋果價格在供求趨緊之下亦告急升，今年來已升三成多，對海升果汁
（００３５９）或有利好作用，昨日股價急升收０﹒２１４元，可在０﹒２元附近作投機性買入
，止蝕位為０﹒１８元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態05/06/2019
特：華為問題 無礙美英情報交流
|生財有道04/06/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：鐵塔守穩百天線宜開長倉
|FOCUS04/06/2019
【FOCUS】「超級周」來臨 首腦、央行看點多
|國際動態04/06/2019
特朗普施壓奏效 英兩候選人擬棄華為
|生財有道03/06/2019
領展業績符預期 集團不排除加租並會再回購
|樓市「胡」言03/06/2019
業主報稅大全 - 「物業稅」租金的定義？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰