《傳聞》連鎖飲食集團太興（０６８１１）昨截止認購。初步市場消息指，太興公開發售部
分錄得１６倍超額認購，凍資１５﹒２億元，約２萬人申購。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
05/06/2019 09:01
《傳聞》太興獲２萬人申購，超購１６倍凍資１５﹒２億元
《傳聞》連鎖飲食集團太興（０６８１１）昨截止認購。初步市場消息指，太興公開發售部
分錄得１６倍超額認購，凍資１５﹒２億元，約２萬人申購。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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