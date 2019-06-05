《傳聞》劉連舸接任中行（０３９８８）董事長

《傳聞》市場消息指，目前組織部門正在考察現任中國銀行（０３９８８）

（滬：６０１９８８）副董事長、行長劉連舸接任中行董事長的職位事宜，且中行於周一（３日

）已召開了幹部大會。

自陳四清赴任工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）董事長後，中行董事長之位已

空缺一個多月。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

