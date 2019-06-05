《傳聞》中國東方教育以中間價１１﹒０３元以上區間定價

《傳聞》市場消息指，中國東方教育（００６６７）以招股中間價１１﹒０３元以上區間定

價，原招股價範圍介乎９﹒８元至１２﹒２６元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

