《傳聞》太興（６８１１）定價每股３元，招股價範圍中間偏下水平

《傳聞》本港連鎖飲食集團太興（０６８１１）昨日截止認購，市場消息指出，定價為每股

３元，為招股價範圍２﹒８至３﹒８元中間偏下水平，相當於２０１９年預測市盈率１４﹒５倍

，集資７﹒５億元。該股將於本月１３日掛牌。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

