《傳聞》人力資源服務商萬寶盛華大中華在港上市集資１億美元

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，萬寶盛華大中華公司計劃在港上市集資１億美元（約

７﹒８５億港元），現已開展招股前市場推介。

萬寶盛華大中華附屬於紐約證交所掛牌人力資源公司萬寶盛華

（ＭａｎｐｏｗｅｒＧｒｏｕｐ），業務覆蓋大中華區（中國內地、香港、澳門及台灣），主要

向客戶提供綜合人力資源解決方案及其他人力資源服務。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

