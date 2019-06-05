《魚缸博客》美麗華（７１）具重建概念，現價慢慢收集或有驚喜！

《魚缸博客》隔晚聯儲局主席鮑威爾出席演講時侯，未有再提對息率調整「保持耐性」嘅論

調，加上會力保經濟增長，令到「孖屐」對貿易嘅憂慮得到緩解，美股三大指數急漲，魚缸今日

當然跟隨高開一度重返二萬七關口。

「炒減息」一眾本地磚頭佬自然受惠，其中以恆地（０００１２）表現最好。不過今日博客

就唔係推介呢類本地磚頭佬，反而想睇下恆地系內另一塊瑰寶啊！上星期博客就推介咗煤氣

（００００３），今次就想同大家講下美麗華（０００７１）啊。

博客之所以想講美麗華，係發現到恆地系入邊，只有佢一隻係自四年前起，畀四叔同二公子

李家誠密密增持。其中翻查聯交所資料，四叔持有美麗華嘅最新持股量就達４８﹒７６巴仙。以

一隻成交量唔多，但兩父子就密密買，背後會有咩玄機呢？

睇返美麗華盤數，上年份成績表只係維持單位數增長，多賺近７巴仙至１６﹒２４億銀，派

末期息３７仙，但其實現時美麗華最值錢嘅係佢手持喺金巴利道嘅資產。現時佢持有香檳大廈一

層業權，而恆地收購香檳大廈已近尾聲，預計唔駛好耐可能會搞強拍，所以如果之後美麗華同恆

地合作發展，將酒店變成商廈，變相就可以釋放更多價值，到時股價就唔係呢個水平啦！

睇埋公仔圖，美麗華自上年１１月由低位１３﹒４銀開始急升到四月初１７蚊嘅位置，現時

喺１６蚊邊上上落落，缸友們如果相信美麗華之後會有重建概念，不妨學吓四叔現價慢慢收集，

可能會有驚喜啊！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

