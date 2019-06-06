  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/06/2019 09:00

《傳聞共賞》中興通訊已部署推出系列５Ｇ產品，ｆｂ擬推電子貨幣


　《傳聞共賞》　內地放寬「基金中基金」買香港互認基金
　　　　　　　　Ｆａｃｅｂｏｏｋ擬推電子貨幣，正與美商交委商討
　　　　　　　　中芯國際大沽盤漸消化；中興通訊已部署推出系列５Ｇ產品

　《昔日傳聞》　劉連舸接任中行（０３９８８）董事長
　　　　　　　　太興獲２萬人申購，超購１６倍凍資１５﹒２億元
　　　　　　　　中國東方教育以中間價１１﹒０３元以上區間定價
　　　　　　　　內地市場準入再放寬；中廣核電力擴新機組增潔能比重
　　　　　　　　內地化工產品價格未止跌；蘋果價急升供求趨緊
　　　　　　　　新一輪內地證券保險市場對外開放；內地發電量續增
　　　　　　　　內地專項債急增支撐基建；本港零售銷售見紅商舖租售價軟
　　　　　　　　理財通總額度初步傾向１５００億元人民幣
　　　　　　　　匯控（００００５）擬數周內裁５００「炒房」員工
　　　　　　　　筲箕灣南安街舊樓逾１﹒１億易手，英皇購入呼聲高
　　　　　　　　安東油服拓新興市場；內地尿素行業整合後毛利續改善
　　　　　　　　九龍塘高槐路洋房地獲買家洽購至尾聲，作價約４億元
　　　　　　　　基金買金礦股博儲局減息；波司登力拓運動服業務
　　　　　　　　抖音母公司計劃研發智能手機
　　　　　　　　阿里健康網上銷售增長加快；基金增持藥業股
　　　　　　　　阿里巴巴計劃下半年來港上市，集資２００億美元
　　　　　　　　內地電煤庫存高企；京信通信力拓５Ｇ天線業務
　　　　　　　　保險業大灣區設客服中心可望成事，選址包括前海橫琴南沙
　　　　　　　　內地民用管道天然氣價格下調利消費，財險續受累非洲豬瘟
　　　　　　　　萬洲旗下雙匯集團拓展雞牛肉類；長線資金進一步吸納Ａ股
　　　　　　　　小米（０１８１０）推新產品；內地空調熱不起來
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態06/06/2019
特訪英期間 接觸3英揆熱選
生財有道05/06/2019
【減息憧憬】美國減息次數未必如預期般多 交銀料最快9月減息
樓市「胡」言05/06/2019
新居屋2019全分析！申請攻略大拆解！
FOCUS05/06/2019
【FOCUS】減息甜頭在望 考驗「逃頂」功夫
生財有道05/06/2019
《開市Good Morning》林家亨：港股續弱惟地產股可吼
國際動態05/06/2019
特：華為問題 無礙美英情報交流
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金