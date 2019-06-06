《傳聞共賞》中興通訊已部署推出系列５Ｇ產品，ｆｂ擬推電子貨幣



《傳聞共賞》 內地放寬「基金中基金」買香港互認基金

Ｆａｃｅｂｏｏｋ擬推電子貨幣，正與美商交委商討

中芯國際大沽盤漸消化；中興通訊已部署推出系列５Ｇ產品



《昔日傳聞》 劉連舸接任中行（０３９８８）董事長

太興獲２萬人申購，超購１６倍凍資１５﹒２億元

中國東方教育以中間價１１﹒０３元以上區間定價

內地市場準入再放寬；中廣核電力擴新機組增潔能比重

內地化工產品價格未止跌；蘋果價急升供求趨緊

新一輪內地證券保險市場對外開放；內地發電量續增

內地專項債急增支撐基建；本港零售銷售見紅商舖租售價軟

理財通總額度初步傾向１５００億元人民幣

匯控（００００５）擬數周內裁５００「炒房」員工

筲箕灣南安街舊樓逾１﹒１億易手，英皇購入呼聲高

安東油服拓新興市場；內地尿素行業整合後毛利續改善

九龍塘高槐路洋房地獲買家洽購至尾聲，作價約４億元

基金買金礦股博儲局減息；波司登力拓運動服業務

抖音母公司計劃研發智能手機

阿里健康網上銷售增長加快；基金增持藥業股

阿里巴巴計劃下半年來港上市，集資２００億美元

內地電煤庫存高企；京信通信力拓５Ｇ天線業務

保險業大灣區設客服中心可望成事，選址包括前海橫琴南沙

內地民用管道天然氣價格下調利消費，財險續受累非洲豬瘟

萬洲旗下雙匯集團拓展雞牛肉類；長線資金進一步吸納Ａ股

小米（０１８１０）推新產品；內地空調熱不起來



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

