《傳聞》市場消息指，Ｆａｃｅｂｏｏｋ（ｆｂ）正與美國商品期貨交易委員會
（ＣＦＴＣ）商討，推出電子貨幣的詳情。
市場消息透露，當局目前正與ｆｂ進行初步磋商，了解ｆｂ的電子貨幣計劃是否屬於
ＣＦＴＣ的監管範圍。消息又指，ｆｂ正開發一種與美元掛勾的電子穩定貨幣，減少電子貨幣為
人詬病的波動性，料今年底開始測試，最快明年推出。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
06/06/2019 09:01
《傳聞》ｆｂ擬推電子貨幣，正與美商交委商討
《傳聞》市場消息指，Ｆａｃｅｂｏｏｋ（ｆｂ）正與美國商品期貨交易委員會
（ＣＦＴＣ）商討，推出電子貨幣的詳情。
市場消息透露，當局目前正與ｆｂ進行初步磋商，了解ｆｂ的電子貨幣計劃是否屬於
ＣＦＴＣ的監管範圍。消息又指，ｆｂ正開發一種與美元掛勾的電子穩定貨幣，減少電子貨幣為
人詬病的波動性，料今年底開始測試，最快明年推出。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態06/06/2019
特訪英期間 接觸3英揆熱選
|生財有道05/06/2019
【減息憧憬】美國減息次數未必如預期般多 交銀料最快9月減息
|樓市「胡」言05/06/2019
新居屋2019全分析！申請攻略大拆解！
|FOCUS05/06/2019
【FOCUS】減息甜頭在望 考驗「逃頂」功夫
|生財有道05/06/2019
《開市Good Morning》林家亨：港股續弱惟地產股可吼
|國際動態05/06/2019
特：華為問題 無礙美英情報交流
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰