  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/06/2019 09:01

《傳聞》ｆｂ擬推電子貨幣，正與美商交委商討

　　《傳聞》市場消息指，Ｆａｃｅｂｏｏｋ（ｆｂ）正與美國商品期貨交易委員會
（ＣＦＴＣ）商討，推出電子貨幣的詳情。
　　市場消息透露，當局目前正與ｆｂ進行初步磋商，了解ｆｂ的電子貨幣計劃是否屬於
ＣＦＴＣ的監管範圍。消息又指，ｆｂ正開發一種與美元掛勾的電子穩定貨幣，減少電子貨幣為
人詬病的波動性，料今年底開始測試，最快明年推出。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態06/06/2019
特訪英期間 接觸3英揆熱選
生財有道05/06/2019
【減息憧憬】美國減息次數未必如預期般多 交銀料最快9月減息
樓市「胡」言05/06/2019
新居屋2019全分析！申請攻略大拆解！
FOCUS05/06/2019
【FOCUS】減息甜頭在望 考驗「逃頂」功夫
生財有道05/06/2019
《開市Good Morning》林家亨：港股續弱惟地產股可吼
國際動態05/06/2019
特：華為問題 無礙美英情報交流
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金