《傳聞》ｆｂ擬推電子貨幣，正與美商交委商討

《傳聞》市場消息指，Ｆａｃｅｂｏｏｋ（ｆｂ）正與美國商品期貨交易委員會

（ＣＦＴＣ）商討，推出電子貨幣的詳情。

市場消息透露，當局目前正與ｆｂ進行初步磋商，了解ｆｂ的電子貨幣計劃是否屬於

ＣＦＴＣ的監管範圍。消息又指，ｆｂ正開發一種與美元掛勾的電子穩定貨幣，減少電子貨幣為

人詬病的波動性，料今年底開始測試，最快明年推出。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

