《傳聞》外媒引述市場消息人士指出，百威亞太控股（Ｂｕｄｗｅｉｓｅｒ
Ｂｒｅｗｉｎｇ Ｃｏｍｐａｎｙ ＡＰＡＣ Ｌｔｄ）下周四（１３日）進行在港上市聆訊，
尋求聯交所通過申請。
百威亞太控股是全球最大啤酒生產商百威英博（Ａｎｈｅｕｓｅｒ－Ｂｕｓｃｈ
ＩｎＢｅｖ）分拆出來的亞太業務公司，此前市場消息指出其計劃集資５０億至７０億美元（約
３９３億至５５０億港元），將會是今年集資規模最大的新股。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
06/06/2019 11:04
《傳聞》百威亞太尋求下周四通過在港上市聆訊
《傳聞》外媒引述市場消息人士指出，百威亞太控股（Ｂｕｄｗｅｉｓｅｒ
Ｂｒｅｗｉｎｇ Ｃｏｍｐａｎｙ ＡＰＡＣ Ｌｔｄ）下周四（１３日）進行在港上市聆訊，
尋求聯交所通過申請。
百威亞太控股是全球最大啤酒生產商百威英博（Ａｎｈｅｕｓｅｒ－Ｂｕｓｃｈ
ＩｎＢｅｖ）分拆出來的亞太業務公司，此前市場消息指出其計劃集資５０億至７０億美元（約
３９３億至５５０億港元），將會是今年集資規模最大的新股。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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